El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó este viernes, en el anexo de la Legislatura provincial, el presupuesto anual 2026. El documento establece que esta área gubernamental gestionará el 25,3% del presupuesto total de la Provincia, llegando de forma directa, y el 29,1% con fondos indirectos aplicados a acciones educativas.

El presupuesto presentado llega a 1.694.919.692.007 pesos y se basa en recursos destinados, en su mayoría, a potenciar la transformación educativa y la inversión en capital humano.

Tadeo García Zalazar fue acompañado por la jefa de gabinete del Ministerio de Educación, Daniela García; la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari; el subsecretario de Cultura, Diego Gareca; la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampos; el subsecretario de Infraestructura, Carlos Daparo, y la subsecretaria de Administración, Cecilia Cejas. También asistieron la vicegobernadora Hebe Casado, legisladores y otras autoridades del Ejecutivo.

“Hay que destacar la decisión política de seguir apoyando a la educación, la infraestructura escolar, las infancias y la cultura como eje central del Gobierno. Tenemos un incremento en el presupuesto con respecto al del 2025, nos posiciona mejor que el año pasado en términos cuantitativos y con muchos desafíos cualitativos”, explicó el ministro.

“Vamos a continuar con el plan de reparaciones escolares en 700 edificios y tenemos 24 escuelas nuevas proyectadas, de las cuales la mitad ya están en proceso de construcción. Tenemos una prioridad, que es la de mejorar los hogares de los niños y niñas que fueron vulnerados en sus derechos y, en Responsabilidad Penal Juvenil, también habrá una inversión en infraestructura”, destaco García Zalazar. Además, observó que los resultados en el rendimiento de los estudiantes viene mejorando gracias a la implementación de políticas educativas.

Con respecto a Cultura, el ministro remarcó que se siguen apoyando museos, áreas patrimoniales y principalmente Vendimia junto a otros festivales y ferias culturales que se han ido federalizando. “El año que viene tenemos previsto dos espacios culturales nuevos”, anticipó.

Una inversión tangible y con una visión integral

El presupuesto 2026 del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE pone el foco en mejorar la calidad de aprendizaje y modernización. Se consolidan procesos de aprendizajes con más alfabetización y el nuevo Plan Provincial de Matemática. Se garantiza el futuro digital al asegurar $105.000 millones para el financiamiento de Edutec llevando tecnología a cada aula.

La inversión se destaca por ser tangible y federal. El Gobierno tiene proyectadas 24 escuelas nuevas, 28 ampliaciones y se transferirán más de $84.500 millones directamente a los municipios para obras locales.

Finalmente, queda plasmada la visión integral destinando más de $68.000 millones a programas de protección de infancias y al fomento de la cultura.

Inversiones en cada área

-Infraestructura: $ 90.940.901.349. Se invertirá en ampliación de 28 escuelas, construcción de 24 escuelas, playones nuevos en 30 escuelas e instalación de paneles solares en 20 escuelas.

-Educación: $ 1.534.227.314.232. Se invertirá en el Sistema de Alerta Temprana, Censo de Fluidez y Comprensión Lectora, Edutec, Programa de Fortalecimiento de Trayectorias, Programa Provincial de Idioma Cumbre, Nutrición del Lenguaje, Becas Formación Docente, Programa Provincial de Alfabetización, Programa Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática, ampliación de salas de tres años, transformación de nivel Secundario, capacitación docente.

-Infancias: $ 69.506.456.895. Se invertirá en programas de apoyo institucionales, nuevo Centro de Intervención Juvenil, programas de capacitación acompañamiento, cuidado directo, programa de vinculación y acogimiento, mejoras en residencias alternativas.

-Cultura: $ 23.230.293.799. Se invertirá en cuidado, mejoramiento y puesta en valor de espacios culturales, federalización de la cultura, Feria del Libro provincial, fortalecimiento de bibliotecas, difusión de Ediciones Culturales Mendocinas, programas de articulación con educación, promoción y difusión de actividades artísticas, museos y patrimonios, Fiesta Nacional de la Vendimia, desarrollo de las industrias creativas.

Cinco líneas estratégicas de la gestión

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, junto a su equipo de trabajo, gestionarán sobre cinco líneas estratégicas: crecimiento integral del capital humano; transparencia, comunicación y participación ciudadana; desarrollo tecnológico y sustentabilidad de la gestión; optimización del recurso económico y gestión eficiente de la infraestructura.