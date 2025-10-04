Obras que transforman la ciudad: sigue la instalación de nomencladores en las calles y de pilastras comunitarias

El Director de Obras Públicas informó que la ciudad avanza con proyectos que mejoran la vida cotidiana de los vecinos. Entre ellos, la colocación de nomencladores viales en barrios del este y la instalación de pilastras comunitarias, en este caso en Colonia Hípica, para garantizar el acceso seguro a la energía eléctrica.

El Director de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe, Ing. Sergio Ojeda, aseguró que la gestión municipal trabaja con la premisa de “ver a Malargüe todos los días un poco más lindo”. En este sentido, señaló que las obras que se ejecutan en distintos sectores de la ciudad responden tanto a necesidades urbanísticas como a la búsqueda de mayor orden y seguridad.

Ojeda explicó que uno de los trabajos recientes fue la colocación de cartelería urbana (nomencladores viales) en barrios del este, donde las calles estaban aprobadas por ordenanza, pero no contaban con nomencladores. “Sabemos que la cartelería es fundamental para la ubicación, no solo de los vecinos, sino también de los servicios de emergencia, la policía, las ambulancias o los carteros”, remarcó.