Durante el fin de semana largo, que va del cierre del jueves 9 hasta la apertura del lunes 13, no habrá operaciones bancarias ni de cambio, lo que mantiene estable la cotización del dólar oficial y financiero. Este parate puede ayudar a que las concesionarias ajusten planes de ahorro y promociones con más previsibilidad, pero no revertirá los aumentos ya aplicados.

Los aumentos de octubre en los principales autos

Stellantis (Fiat, Peugeot y Citroën) aplicó un aumento promedio del 2,8%, con subas que varían según modelo: Fiat Cronos y Pulse entre 2% y 3,9%, Peugeot Partner +8%, Citroën Berlingo +8% y Jumpy HDI 120 +8,5%.

Toyota ajustó toda su gama con un incremento promedio del 5,2%: Hilux +4%, Corolla y SW4 nacional +5%, Yaris y Corolla Cross +6%.

Ford definió aumentos mixtos que van del 1,3% al 5%, mientras que General Motors (Chevrolet) aplicó el mayor incremento promedio del mes, con 6,1%. Mercedes-Benz, en cambio, mantiene sus precios sin cambios.

Por qué los autos no paran de subir

Los aumentos responden a varios factores estructurales: la inestabilidad del dólar encarece importaciones y afecta las cuotas de planes de ahorro; los costos internos —insumos, logística y salarios— presionan los precios hacia arriba; y la dinámica de oferta y demanda mantiene firmes los valores de los autos de gama media y alta, mientras los modelos más accesibles ven caer sus ventas.

El feriado cambiario puede darle un respiro momentáneo a las concesionarias y compradores, pero el alza de precios no se detiene. Cada nuevo mes trae ajustes que buscan compensar la volatilidad del mercado y proteger la rentabilidad de las terminales, dejando claro que en Argentina, comprar un auto 0km sigue siendo un desafío creciente para el bolsillo de los consumidores.

Fuente:https://noticiasargentinas.com/economia/autos/ni-por-la-inflacion-ni-por-el-dolar—por-que-los-autos-no-paran-de-subir-en-argentina-_a68dee418d43b67f3f46d48a2