Mendoza va a las urnas este domingo para la renovación de legisladores nacionales y provinciales

Los mendocinos elegirán este domingo cinco diputados nacionales, además de legisladores provinciales y concejales , en el marco de una elección en la que el oficialismo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo va en alianza con La Libertad Avanza y tiene al ministro de Defensa, Luis Petri, como principal candidato.

El Frente de Izquierda (FIT) compite con Micaela Blanco Minoli, en tanto que el Nuevo Mas lo hará con Susana Barrios.

En la Boleta Única de Papel (BUP) se encontrarán al Frente Libertario Democrático, que presenta a Gabriel Sottile; al Frente Verde, con Mario Vadillo; y a lista Protectora, que presenta a Carolina Jacky.

Además, de los cinco diputados nacionales, se renuevan 19 senadores y 24 diputados provinciales, y bancas de concejales en 12 departamentos: Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín, Godoy Cruz, Lavalle, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe.

Elecciones 2025: qué se vota en Mendoza el domingo 26 de octubre

En la provincia de Mendoza se vota lo siguiente:

-5 diputados nacionales (boleta celeste), es decir, la mitad de los representantes de la provincia en la Cámara Baja

-24 diputados y 19 senadores provinciales (boleta verde), dependiendo de los cuatro distritos electorales:

6 senadores y 8 diputados por la Primera Sección Electoral (Ciudad, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

5 senadores y 6 diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz)

4 senadores y 5 diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos)

4 senadores y 5 diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe)

–La mitad de los concejales en 12 de los 18 departamentos (boleta verde): Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. El resto (Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael) desdoblaron para el 22 de febrero de 2026.

Elecciones 2025: cómo se vota el domingo 26 de octubre en Mendoza

En la mesa habrá dos urnas:

Boleta celeste ( nacional ) para elegir diputados nacionales

( ) para elegir Boleta verde (provincial) para votar senadores, diputados provinciales y concejales (en caso de que corresponda en el departamento)

Luego, la persona va a estar enfrentada a la autoridad de mesa en una cabina de votación, garantizando un voto secreto. Con una lapicera brindada por el presidente, debe marcar una X en la opción de su preferencia, si es lista completa o en particular por candidato.

Como hay dos boletas, existen dos urnas, identificadas con los mismos colores: celeste (nacional) y verde (provincial). Al finalizar, doblá la boleta e introducila en la urna correspondiente.