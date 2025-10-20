Además, será una experiencia de construcción colaborativa de nuevas y mejores alternativas de enseñanza de la matemática para cada uno de los niveles para dar respuesta a los desafíos que implican su enseñanza y su aprendizaje.
El congreso está destinado a docentes de nivel inicial, primario, secundario, docentes de educación especial que hacen apoyo a la inclusión en los tres niveles mencionados, docentes de la modalidad de jóvenes y adultos, profesores de Matemática de educación superior de los profesorados de Inicial, Primaria, Educación Especial y profesores de Matemática de Educación Secundaria (técnica y orientada) de las instituciones escolares de gestión estatal y privada de la provincia de Mendoza.
Las inscripciones están abiertas en https://www.mendoza.edu.ar/inscripcion-congreso-matematica-2025/
Se presentarán ponencias y talleres específicos para cada nivel educativo. También habrá mesas con referentes educativos. Los espacios de formación estarán encabezados por:
- Liliana Tauber: ¿La alfabetización estadística es necesaria para los ciudadanos?
- Claudia Ferrari: En matemática, fracasar también es avanzar.
- Dirección de Educación de Nivel Inicial: La enseñanza de la matemática en el nivel inicial corporeidad y multipropuesta.
- María Emilia Quaranta: El trabajo matemático en el nivel inicial: algunos interrogantes y reflexiones.
- Pablo Aristizábal: Matemática en la era de la Inteligencia Artificial.
- Pablo Carranza: Modelando el viento: datos y energía en movimiento.
- Pablo Donoso: Fortalecimiento de la enseñanza de la matemática mediante entornos digitales y gamificados.
- Marta López de Mäkinen: De la escuela al futuro: docentes y transformación educativa en la experiencia finlandesa.
- Horacio Itzcovich: Relaciones entre geometría sintética y geometría analítica.
- Dirección de Evaluación DGE: Censo de Matemática: del diseño metodológico a la comunicación y uso pedagógico de los hallazgos.
- Darío Tuffilaro: Poniendo los contenidos matemáticos de secundaria en interacción.