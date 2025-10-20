Además, será una experiencia de construcción colaborativa de nuevas y mejores alternativas de enseñanza de la matemática para cada uno de los niveles para dar respuesta a los desafíos que implican su enseñanza y su aprendizaje.

El congreso está destinado a docentes de nivel inicial, primario, secundario, docentes de educación especial que hacen apoyo a la inclusión en los tres niveles mencionados, docentes de la modalidad de jóvenes y adultos, profesores de Matemática de educación superior de los profesorados de Inicial, Primaria, Educación Especial y profesores de Matemática de Educación Secundaria (técnica y orientada) de las instituciones escolares de gestión estatal y privada de la provincia de Mendoza.

Las inscripciones están abiertas en https://www.mendoza.edu.ar/inscripcion-congreso-matematica-2025/

Se presentarán ponencias y talleres específicos para cada nivel educativo. También habrá mesas con referentes educativos. Los espacios de formación estarán encabezados por: