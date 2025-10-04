La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, abre nuevas oportunidades laborales y promueve la igualdad de género en un sector históricamente masculinizado.

La jornada de lanzamiento estuvo encabezada por Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación; Mauricio Badaloni, representante de Andesmar Industrial, y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quienes coincidieron en destacar la importancia de esta alianza para mejorar la inserción laboral de las mujeres.

También estuvo presente el coordinador del área de Capacitación y mejora de la Empleabilidad, Facundo Pajot, junto a funcionarios municipales y gremiales.

El programa se puso en marcha gracias al trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Este acuerdo establece que:

Andesmar Industrial aportará personal especializado para dictar las clases, unidades móviles, seguros y boletos requeridos para la obtención de la licencia profesional.

La Municipalidad de Guaymallén seleccionará parte de las participantes, brindará los espacios físicos, materiales didácticos, elementos de seguridad vial y se hará cargo de los estudios psicofísicos.

La Subsecretaría de Empleo y Capacitación incluirá a las participantes desempleadas en el programa Pre-Enlace Plus, otorgando un estímulo económico mensual.

En ese sentido Mauricio Badaloni destacó: “Ya no hay que hablar de género sino actuar, y este convenio es un ejemplo de acciones concretas que generan cambios reales en la sociedad”.

Por su parte, Emilce Vega Espinoza subrayó: “Esta capacitación tiene una inversión de casi 4 millones de pesos por parte del Gobierno de Mendoza, además del aporte de Andesmar y el acompañamiento del Municipio de Guaymallén. Esto es transformar realidades, porque no solo se trata de formación sino de abrir nuevas posibilidades de empleo”.

En tanto, el intendente Marcos Calvente celebró la articulación público-privada: “Este es un excelente ejemplo de cómo una empresa, un Municipio y el Gobierno provincial se unen para dar respuesta a uno de los mayores desafíos: la falta de empleo. Hoy, 30 mujeres de Guaymallén tienen la oportunidad de capacitarse en un oficio para su futuro y para el desarrollo del sector industrial”.

Protagonistas

Entre las 30 mujeres seleccionadas —empleadas municipales, trabajadoras de Andesmar y vecinas desempleadas— se encuentra Karen González, quien expresó: “Me parece un proyecto increíble. Cuando vi la convocatoria me puse muy contenta, porque nos da la posibilidad a nosotras, las mujeres, de estar al mismo nivel que los hombres y poder también conducir. Tener la licencia profesional abre muchas puertas laborales, como manejar un micro o un transporte de larga distancia. Para mí es una oportunidad enorme”.

El programa consta de 16 clases presenciales (64 horas), que finalizarán en noviembre, combinando teoría y práctica en conducción profesional. Las participantes que aprueben estarán en condiciones de rendir para obtener la licencia profesional en distintas categorías de transporte de pasajeros.