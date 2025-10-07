Los trabajos de esta fase tienen previsto comenzar en noviembre próximo y se extenderán durante parte del 2026. El foco principal estará en refacciones generales y arreglos de instalaciones de gas, priorizando la seguridad de la comunidad educativa en el Gran Mendoza, Valle de Uco, Este y San Rafael.

El subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, destacó la importancia de este nuevo plan: “La inversión de $10.000 millones está dirigida a intervenir en más de 300 escuelas, con un énfasis especial en las instalaciones de gas, un elemento vital para la seguridad. Este es un esfuerzo sostenido que garantiza que nuestras aulas sean espacios dignos para la enseñanza”.

Esfuerzo histórico: 1.300 escuelas intervenidas

El anuncio de esta última etapa consolida un plan estratégico de infraestructura sin precedentes, que demuestra el compromiso sostenido de la gestión. Con esta tercera

licitación, la inversión total acumulada en lo que va del año supera los $47.500 millones, beneficiando a más de 1.300 escuelas en diferentes momentos, pero realizando unas 2300 intervenciones de distinta envergadura en el transcurso del año.

Daparo subrayó el balance de la gestión: «Hemos cumplido con un plan de choque, invirtiendo en tres grandes etapas para abordar integralmente las necesidades de la provincia. La infraestructura escolar es una prioridad y hemos ratificado ese compromiso con hechos concretos”.

Etapa de Intervención Inversión Oficial Foco Principal de la Obra

Etapa 3 (Anunciada) $10.000 millones Refacciones de gas y generales (Inicio en noviembre 2025)

Etapa 2 $17.500 millones Reparaciones integrales y mantenimiento de la red

Etapa 1 Cercana a $20.000 millones Filtraciones, electricidad y problemas sanitarios (Inicio de 2025)

Total acumulado Más de $47.500 millones

Impacto directo y financiación provincial

Este plan de infraestructura a gran escala beneficia directamente a más de 300.000 estudiantes de todos los niveles educativos. Las obras de la última etapa se licitarán

mediante 14 coeficientes de impacto zonales para optimizar la gestión y serán financiadas íntegramente con fondos provinciales, lo que resalta la autonomía y la

firme decisión de la provincia en materia educativa.