Uno de los hitos más destacados fue la presentación del nuevo vuelo directo Mendoza – Río de Janeiro, de la compañía Gol, que comenzará a operar el 5 de enero y se suma a la red de conexiones que fortalecen el arribo de turistas brasileños, uno de los mercados prioritarios para la provincia.30

Además, se avanzó en conversaciones con la aerolínea Paranair, para evaluar la posibilidad de una futura ruta que una Asunción con Mendoza, ampliando así las oportunidades de integración regional.

Por otra parte se desarrolló un encuentro con autoridades de Copa Airlines, con el objetivo de organizar una acción cooperada en Panamá, para seguir atrayendo a visitantes extranjeros, a través de este importante hub aéreo.

La agenda incluyó reuniones estratégicas con la consultora internacional de branding FutureBrand, encabezada por su CEO, Gustavo Koniszczer; con los gerentes de Despegar y con la organización de la feria brasileña FESTURIS, que representa una puerta de entrada clave al mercado del sur de Brasil.

También, se mantuvo un encuentro con Fernando Matrichuk, de la empresa Touristcheck, agencia de marketing y consultoría turística de Barcelona.

Por otra parte, en el stand de la Secretaría de turismo, deportes y ambiente de la Nación, se desarrolló un conversatorio sobre Turismo Rural y Productivo, segmento en el que nuestra provincia cuenta con diversos productos enmarcados en el Programa Vivencias Mendocinas, tal como Mendoza Oliva Bien.

Como parte de la agenda de Mendoza, se llevó a cabo una reunión con representantes de la agencia CVC Corp Argentina, líder del sector turístico en nuestro país.

En paralelo, se llevaron a cabo múltiples notas de prensa con medios nacionales y provinciales, que permitieron difundir de manera masiva la oferta turística de Mendoza y el trabajo que la delegación desarrolla en FIT, haciendo hincapié en el enoturismo, la naturaleza, la cultura y la conectividad aérea.

Durante la jornada de este lunes, que se extendió entre las 10 y las 19, empresas y cámaras relacionadas al turismo mendocino se dieron cita en el stand de Mendoza y concretaron sus propias agendas, con operadores de diversos mercados.

Al respecto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, subrayó: “Mendoza vino a la FIT con una agenda clara y concreta, que busca abrir nuevos mercados, fortalecer la conectividad y consolidar su posicionamiento como destino nacional e internacional. El anuncio del vuelo a Río de Janeiro, junto con las gestiones con aerolíneas, operadores y consultores internacionales son pasos firmes en ese camino”.

Con esta participación, Mendoza no solo reafirma su liderazgo turístico en Argentina, sino que amplía sus horizontes en el escenario internacional, consolidando alianzas estratégicas y nuevas rutas aéreas que potenciarán el arribo de visitantes en los próximos meses.