Mejoras en los caminos del secano: Costa del Atuel y los Parlamentos

Desde la comuna se trabaja con maquinaria para garantizar la accesibilidad de los puesteros. Por estos días las tareas se ejecutan en la Costa del Atuel y en Los Parlamentos.

El programa avanzó en diferentes zonas de El Nihuil, El Sosneado y Punta del Agua, entendiendo que muchos de esos trazados son indispensables para poder acceder a propiedades alejadas de los cascos urbanos.

Hay que destacar que en lo que va del año los equipos abordaron las zonas de El Diamante, Costa del Atuel, Trintrica, Arroyo Los Leones, Los Patos, Agua Segura, la Lindura, Los Pejes, Agua del Capataz y El Nevado, entre otros.

El objetivo es continuar trabajando en las diferentes zonas para garantizar la accesibilidad de los crianceros.