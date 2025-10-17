Malargüe se viste de fiesta para celebrar el Día de la Madre en las “Sendas Culturales”

Este fin de semana, Malargüe celebrará a todas las madres con una edición muy especial de Sendas Culturales, un clásico encuentro que combina arte, música y comunidad. La propuesta, organizada por la Dirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a compartir una jornada colmada de alegría, afecto y espíritu familiar.

Desde las 18:00 y hasta la medianoche, los vecinos y turistas podrán disfrutar de tres escenarios en simultáneo, que llenarán de melodías y ritmo distintos puntos de la ciudad. En el escenario Capra se presentarán González Dúo y Sentimiento entre guitarras, dos propuestas que prometen un clima cálido y lleno de emociones. En la Plaza San Martín, el público podrá disfrutar del talento de Dúo Los Cuñas y Nuevo Encuentro, mientras que en el Reloj la noche se encenderá con la energía de LaVanda y sus teloneros.

Además, el evento contará con la Feria de Artesanos y Microemprendedores, donde se podrán encontrar productos locales, regalos únicos y creaciones pensadas para agasajar a las madres en su día. Los más pequeños también tendrán su espacio con propuestas de diversión infantil, para que toda la familia disfrute junta de una tarde especial.

En el marco de esta edición, Sendas Culturales también se une a la Caminata Rosa, una acción simbólica que busca crear conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, sumando su voz a una causa que une a toda la comunidad.

Será una jornada para celebrar la vida, el arte y el amor de mamá, compartiendo entre risas, música y buenos momentos, en este sentido Malargüe invita a todas las familias a ser parte de esta gran fiesta cultural, donde la emoción y el talento local se unen para rendir homenaje a las madres en su día.