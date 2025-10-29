Malargüe se prepara para el Desfile del 75° Aniversario

El domingo 16 de noviembre, el departamento celebrará su 75° Aniversario de la segunda Fundación con una gran participación de instituciones y organizaciones locales. El director de Educación, Gustavo Cabaña, dio a conocer más detalles.

El tradicional Desfile Cívico Militar de Malargüe ya comienza a sentirse en el ambiente. Según informó el Prof. Gustavo Cabaña, Director de Educación, la organización avanza con gran entusiasmo ante la importante cantidad de instituciones que desean formar parte del evento.

Cada agrupación busca presentarse en la Avenida San Martín para mostrar a la comunidad quiénes son, qué hacen y quiénes la integran. Este gran interés provoca que el desfile se extienda, especialmente al contar con la participación de numerosos niños de distintas edades. Por ello, desde la organización se están tomando recaudos para que los tiempos se cumplan adecuadamente y los más pequeños no tengan largas esperas antes de desfilar.

Con el fin de lograr una presentación ordenada y dinámica, se solicita a las instituciones participantes entregar:

Nombre de la institución

Fecha de creación

Autoridades actuales

Cantidad de integrantes

Breve reseña histórica (no más de 100 palabras)

Esta información permitirá agilizar el paso por el palco y respetar los tiempos establecidos, tal como ocurrió en la edición del año pasado.

El inicio del desfile está previsto entre las 9:15 y 9:30 hs, manteniendo la puntualidad que se logró en la última celebración. Este año, habrá aún más instituciones, por lo que se pide especial puntualidad, atención al lugar de concentración y respeto de los horarios asignados.

Quienes deseen participar podrán hacerlo de dos maneras:

A través del Formulario de inscripción online

De manera presencial en el Campus Educativo Municipal N° 1, de 8:00 a 13:00 hs.

Este evento será uno de los más destacados en el marco de los 75 años de la segunda Fundación de Malargüe, un motivo que llena de orgullo a toda la comunidad y que volverá a reunir a escuelas, agrupaciones tradicionalistas, fuerzas vivas, instituciones deportivas y organizaciones sociales en una jornada de emoción y patriotismo.