Malargüe se enciende con una nueva edición de Sendas Culturales

Este sábado 4 de octubre, de 17:00 a 22:00 horas, la Plaza General San Martín será escenario de una nueva edición de Sendas Culturales, el ciclo artístico organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Malargüe. La propuesta, pensada para toda la familia, combina música, encuentro y la posibilidad de disfrutar del espacio público con artistas en vivo.

En esta ocasión, el escenario recibirá a dos agrupaciones con estilos diferentes que prometen atrapar al público: Generación Ranchera, con su característico repertorio de música popular y rancheras, y Liverbird, una banda que aporta frescura con su impronta musical y gran energía en escena.

El evento se suma a la serie de actividades que desde el Municipio se vienen impulsando bajo la premisa de acercar la cultura a los vecinos y fortalecer los lazos comunitarios a través del arte. Además, al desarrollarse en un espacio abierto y céntrico como la Plaza San Martín, se busca que la propuesta sea accesible y convocante para residentes y visitantes.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros no solo apoyan a los artistas locales y regionales, sino que también generan un movimiento cultural que dinamiza la vida social de Malargüe, consolidando a la ciudad como un punto de referencia en materia cultural en el sur mendocino.

La invitación está abierta a todos los vecinos para compartir una tarde-noche distinta, con música en vivo y un clima festivo que caracteriza cada edición de Sendas Culturales.