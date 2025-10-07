Malargüe presentó su Centro Inteligente de Monitoreo Móvil (CIMOM) en Plaza San Martín

Jaque destacó el compromiso municipal con la seguridad ciudadana y la innovación tecnológica.

En la Plaza General San Martín, el Intendente de Malargüe, Cdor. Celso Jaque, encabezó la presentación del Centro Inteligente de Monitoreo Malargüe (CIMOM), una herramienta de última generación que permitirá fortalecer la seguridad en el departamento. “La seguridad de Malargüe nos importa, por eso estamos trabajando fuertemente en este Centro que ya cuenta con decenas de cámaras instaladas y seguirá ampliándose”, expresó el jefe comunal.

Durante la demostración, Juan Manuel Acedo, responsable del CIMOM, explicó que se trata de una presentación oficial a nivel nacional, siendo Malargüe el primer punto del país en poner en marcha este sistema. Actualmente, el centro funciona con una unidad móvil equipada con inteligencia artificial capaz de identificar personas y vehículos que ingresan a la ciudad, además de detectar situaciones específicas en tiempo real.

El sistema, que ya opera con alrededor de 90 cámaras, ofrece imágenes en vivo de distintos sectores de Malargüe. Reconoce características detalladas como color, patente y modelo de los vehículos, así como las personas que los ocupan.

En caso de cortes de energía, el CIMOM cuenta con autonomía de 24 horas y conexión satelital a través de red Starlink, lo que garantiza su funcionamiento continuo. Además, las cámaras están integradas con la Comisaría 24 del departamento y trabajan con metadatos para optimizar la gestión de la información.

Cabe destacar que más de 120 municipios del país ya adoptaron esta tecnología desarrollada por AYT Computers, empresa responsable del sistema implementado en Malargüe.