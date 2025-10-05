Malargüe presente en el lanzamiento de “ConVive Seguro” en el Este provincial

El Municipio y el Juzgado de Tránsito local acompañaron la iniciativa interministerial que promueve la prevención, la convivencia y la educación vial en las juventudes mendocinas.

El Municipio de Malargüe estuvo presente en el lanzamiento de “ConVive Seguro”, la propuesta interministerial que busca fortalecer la convivencia, la prevención y la salud en las juventudes de toda la provincia. El encuentro se desarrolló este miércoles en el Polideportivo Municipal de Rivadavia con la participación de más de 400 estudiantes de cuarto y quinto año de escuelas secundarias de los cinco departamentos del Este mendocino.

En representación de nuestra ciudad, la Intendencia Municipal acompañó la jornada reafirmando el compromiso con las políticas activas para la juventud, mientras que el Juzgado de Tránsito Municipal de Malargüe participó junto al Director General de Relaciones con la Comunidad de la Provincia, Hernán Amat, poniendo en valor la importancia de la educación vial y el trabajo en prevención.

La iniciativa, que integra los programas Ciudadanía en Movimiento y Te quiero sano, te llevo seguro, es impulsada por los ministerios de Seguridad y Justicia, Educación, Cultura e Infancias, y Salud y Deportes, con el fin de brindar un abordaje integral que promueva la ciudadanía responsable entre los jóvenes.

“Seguimos construyendo juntos —Estado provincial, Municipio y comunidad— para que cada joven pueda vivir, convivir y circular de manera responsable y segura”, remarcaron desde la organización, destacando la relevancia de la presencia de los municipios del sur, como Malargüe, en estas instancias formativas.

El programa, que ya tuvo su primera edición en la Ciudad de Mendoza, continuará recorriendo distintas regiones de la provincia hasta diciembre, llevando talleres, actividades prácticas y espacios de reflexión a cargo de instituciones educativas, municipios, bomberos, policías y equipos de salud.