Malargüe: Avanza una obra de gas muy esperada por los vecinos del Barrio 60° Aniversario

Con la firma del Decreto N° 1195/2025, Jaque adjudicó la obra de provisión de gas natural a la empresa Hugo del Carmen Ojeda S.A., beneficiando a más de 1.050 vecinos e impulsando una mejora significativa en la infraestructura del barrio. El Intendente Celso Jaque, acompañado por los Secretarios del gabinete municipal y representantes de la Unión Vecinal del Barrio 60° Aniversario, encabezó un encuentro en el que se concretó la firma del Decreto N° 1195/2025, que otorga la adjudicación de la obra de Provisión de Red de Gas Natural a la empresa Hugo del Carmen Ojeda S.A., tras el correspondiente proceso de licitación pública.

El proyecto, que cuenta con una inversión oficial superior a los 1.300 millones de pesos, representa una de las obras más importantes en materia de infraestructura básica para el barrio, y responde a un reclamo histórico de las familias que lo habitan. La ejecución de esta red de gas natural permitirá que más de 1.050 vecinos sean beneficiados de manera directa, accediendo a un servicio esencial que mejorará sus condiciones de vida y reducirá los costos energéticos que actualmente deben afrontar.

Durante la reunión, los funcionarios municipales dialogaron con los vecinos sobre el alcance de la obra, los plazos de ejecución y las futuras mejoras planificadas para la zona. Se abordaron también temas relacionados con la planificación urbana, la mejora de calles, alumbrado público y otros servicios complementarios que acompañarán el desarrollo del sector.

“Cada obra que se pone en marcha es una muestra del compromiso que tenemos con los vecinos. El gas natural no solo significa comodidad, sino también seguridad, salud y desarrollo para las familias. Estamos cumpliendo con una demanda que los vecinos del 60 Aniversario esperaban hace mucho tiempo”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, desde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas se informó que la empresa adjudicataria comenzará con los trabajos en los próximos días, una vez completadas las etapas administrativas finales. El proyecto contempla la instalación completa de la red domiciliaria, las conexiones principales y las pruebas correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El municipio remarcó que este tipo de obras forman parte de una política integral de desarrollo urbano, que busca llevar servicios básicos a todos los barrios de Malargüe, priorizando aquellos sectores que durante años esperaron respuestas concretas.

Finalmente, los representantes de la Unión Vecinal agradecieron la presencia de las autoridades y celebraron la noticia como un logro colectivo, resultado del trabajo conjunto entre vecinos y municipio.