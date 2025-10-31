Durante toda la jornada, no habrá atención presencial en ninguna sucursal, y los trámites que requieran la intervención directa del personal bancario deberán reprogramarse para el siguiente día hábil.

La medida afecta a bancos públicos y privados, nacionales e internacionales, con operaciones en todo el territorio argentino.

Por qué se celebra el Día del Bancario

El Día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria (AB), el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector financiero desde el 6 de noviembre de 1924.

El artículo 50 del convenio colectivo del gremio establece que ese día rige como un feriado nacional, lo que implica suspensión total de la actividad presencial en bancos.

Además, la fecha recuerda las primeras luchas laborales del sector, entre ellas la huelga del 19 de abril de 1919, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que marcó el inicio de los reclamos por mejores condiciones laborales y derechos sindicales para los trabajadores bancarios.

Por dicha jornada, el personal bancario recibe un bono especial con motivo de la celebración. Según la última actualización salarial del gremio, el monto correspondiente al “Día del Bancario” asciende a $1.708.032,46.

Los servicios disponibles

Aunque las sucursales estarán cerradas, los usuarios podrán operar con normalidad a través de canales digitales y automáticos:

Homebanking y aplicaciones móviles estarán habilitadas para pagos, transferencias y consultas.

y estarán habilitadas para pagos, transferencias y consultas. Cajeros automáticos de todas las redes funcionarán como siempre para realizar extracciones y depósitos.

de todas las redes funcionarán como siempre para realizar extracciones y depósitos. Supermercados, farmacias y comercios habilitados también ofrecerán la posibilidad de retirar efectivo.

también ofrecerán la posibilidad de retirar efectivo. Las operaciones con vencimiento el 6 de noviembre se trasladarán automáticamente al día hábil siguiente, sin generar intereses ni penalidades.

Desde las entidades recomiendan planificar las gestiones presenciales y operaciones con efectivo antes del feriado, para evitar demoras o inconvenientes.

