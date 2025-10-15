Organizada junto a la Subsecretaría de Cultura, dependiente del ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza, el próximo sábado 18 se realizará Dionisias Rosé 2025.

La propuesta invita a disfrutar una jornada única entre arte, música y vino. Habrá degustaciones de vinos y espumantes rosados, naranjos y blanc de noir, además de una feria de emprendimientos locales con productos artesanales y gastronómicos. Los asistentes podrán recorrer los jardines del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa Fader (San Martín 3651, Mayor Drummond, Mendoza) y disfrutar del show musical del grupo de tango femenino Entramadas, a partir de las 18.

El ingreso general al museo será gratuito y con cupo limitado. Quienes deseen participar en la degustación podrán adquirir su ticket anticipado a través de EntradaWeb. La actividad es para mayores de 18 años e incluye el pago de un seguro de copa de $4.500 en efectivo.

Un espacio de encuentro y conciencia

Dionisias Wine Fair nació con la intención de visibilizar y potenciar el rol de las mujeres en la industria vitivinícola. Enólogas, sommeliers, consultoras, ingenieras agrónomas y dueñas de bodegas se reúnen cada año para celebrar su trabajo y promover una vitivinicultura más diversa, equitativa y colaborativa.

En su quinta edición, la feria consolida su lugar como un referente del vino con perspectiva de género, y continúa creciendo luego de haber sido declarada de Interés Cultural en 2023 por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza.

La actividad contará con la presencia de destacadas bodegas que presentarán una selecta variedad de vinos de alta calidad. Entre ellas se encuentran Mariela Ardito (vinos de autor), Finca Savina, Susana Balbo, Chandon, Brebaje Divino, Finca Musse, Solo Una Vez, Bodegas Argento y Otronia, Bodega Vistalba, Casa de Uco, Finca La Celia y la Consultora Eno, con vinos de A16 y Vignes des Andes.

Bodegas y productoras de renombre se suman a la propuesta innovadora

También formarán parte del encuentro Bodega Trapiche, Bodega Santa Julia, Bodega Kaiken y el Grupo Pernod Ricard, con sus reconocidas etiquetas Cafayate, Mumm y Vermut Ramazotti, además de Vermout Testa Matta, ofreciendo una experiencia única para los amantes del vino.

El recorrido se completa con la presencia de productoras locales, que aportan sabores, aromas y creatividad a la propuesta. Entre ellas se destacan Aceite de Oliva Rapa, Alquería Vinagres Varietales, Kyros y Mujeres Picantes, Alma Cueros, Más que Maderas, Terruños de Mendoza, Cavas de Lunlunta y Renasce Sombreros, ofreciendo productos que reflejan la riqueza artesanal y gastronómica de la región.

Con esta combinación de vinos, productos artesanales y creatividad local, esta propuesta se presenta como una verdadera celebración del sabor, la cultura y la identidad mendocina.