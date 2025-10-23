LLA Cambia Mendoza ceerró su campaña

El cierre de campaña de la coalición entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se desarrolló este miércoles en el estadio de Andes Talleres, a pocos días de los comicios legislativos. La actividad contó con la presencia de los principales candidatos y del gobernador Alfredo Cornejo, quienes se dirigieron a la militancia radical y libertaria.

Pasadas las 19 horas, Luis Petri, cabeza de lista del oficialismo, junto a Alfredo Cornejo, arribaron al SUM del club en Godoy Cruz, donde ofrecieron un discurso frente a los seguidores y participaron de una conferencia de prensa, en lo que representó la culminación de los actos proselitistas antes del domingo electoral.

El evento reunió a figuras destacadas del frente, entre ellas Pamela Verasay y Álvaro Martínez, quienes compartieron el escenario con Petri y Cornejo. Los dirigentes ofrecieron sus palabras finales, repasando los logros y las propuestas de la alianza oficialista, buscando movilizar a los votantes de cara al próximo domingo 26 de octubre.

En su intervención, Luis Petri contrastó el modelo de gestión actual con el del kirchnerismo, enfatizando la necesidad de elegir entre «volver al pasado o apostar al futuro«. Petri afirmó:

«O volvemos a esa Argentina prebendaria, clientelar, comandada por los gerentes de la pobreza, a la Argentina de la inflación, de los piquetes, con un kirchnerismo que defendía delincuentes en lugar de proteger a los ciudadanos de bien y ponerse del lado de las víctimas; o elegimos esta Argentina, que valora la cultura del trabajo, del esfuerzo, y lucha contra los problemas estructurales que enfrenta el país».

El acto de cierre en Andes Talleres consolidó la estrategia final del frente oficialista, buscando reforzar el contacto directo con la militancia y dejar un mensaje claro sobre su proyecto político antes de las elecciones.