La inflación mayorista subió 3,7% en septiembre y acumula 24,2% en un año

La inflación mayorista registró en septiembre una suba del 3,7%, según informó este jueves el INDEC. El dato mostró una aceleración frente al 3,1% de agosto y elevó el alza acumulada en los primeros nueve meses del año al 20%. En los últimos 12 meses, los precios al por mayor subieron 24,2%.

La variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) estuvo impulsada por un aumento del 3,3% en productos nacionales y del 9% en los importados. Dentro del rubro nacional, los productos primarios lideraron con una suba del 4%.



El INDEC también difundió otros dos indicadores del sistema mayorista:

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) , que excluye impuestos, subió 4,1% en septiembre y 24,5% interanual.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide sólo productos locales sin impuestos, aumentó 4% en el mes y acumuló un 25,6% en 12 meses.

Estos datos reflejan una presión sostenida sobre los costos de producción y comercialización, en un contexto de dólar estable y controles fiscales, mientras se esperan definiciones sobre futuras reformas económicas por parte del Gobierno.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/economia/la-inflacion-mayorista-subio-3-7-en-septiembre-y-acumula-24-2-en-un-ano/