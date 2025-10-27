El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg

-$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

-$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

-$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

-$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

-$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

-$9.000 en el departamento de Malargüe.

-$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 27 de octubre al 1 de noviembre

Lunes 27

Guaymallén

Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada, entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.

Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 13.

Las Heras

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalias y Gran Capitán. A las 9.30.

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 10.30.

El Challao: Barrio Sargento Cabral. Padre Llorens y Boulogne Sur Mer. A las 11.30.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9:30.

Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10:30.

Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a Escuela. El Bloque. A las 12.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50, kilómetro 1012. A las 9.30.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 28

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saénz Peña. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio San Vicente II. Paraná y Esparraguera. A las 10.30.

Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

San Rafael

Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha y Curie. A las 9.

Ciudad: Barrio La Intendencia. Predio Tanque de Agua. A las 10.30.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 10.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 11.20.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Rivadavia

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 29

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carrilo Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial 20. Pasando Edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chávez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Luján

Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 10.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 11.

El Carrizal: Barrio Aluminé. Entrada a barrio. A las 12.

El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 12.30.

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Guaymallén

El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2.A las 9.30.

El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30.

El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suarez. A las 11.30.

San Rafael

Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.

Real del Padre: Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10.30.

Las Heras

El Challao: Barrio 12 de Mayo. Centro Comunitario. Laguna de la Niña Encantada y Pasaje E. A las 9.30.

Panquehua: Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 10.30.

El Resguardo: CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área Departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Jueves 30

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barro Chavanne. Calle 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9:30.

Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.

Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 12.

Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. A las 13.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Luján

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Rivadavia

La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.

La Central: Mini Terminal. A las 15.30.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Arco Iris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.30.

San Rafael

Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9.

Atuel Norte: Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C Casa:7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.

Viernes 31

San Rafael

Ciudad: Barrio El Molino. Frente a CIC. A las 9.

Lavalle

Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 9.

Costa de Araujo: Calle Morón y Urquiza. A las 9.15.

Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta 142. A las 9.30.

Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10.

Gustavo André: Calle Carme y Los Olivos. A las 10.30.

Las Heras

El Zapallar: Iglesia Jesucristo La Esperanza de Hoy. Avenida Acceso Norte Kilómetro 6.5. (Ex Domo). A las 9.30.

El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 1.30.

El Plumerillo: CIC. El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a Barrio. A las 9.30.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10.30.

Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11.30.

Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a Transformador. A las 12.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle 609. A las 9.

Maipú

Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sánchez. A las 10.30.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.30.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Sábado 1 de noviembre

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Santa María de Oro: CIC. A las 9.

Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.