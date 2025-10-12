San Rafael, Mendoza 12 de octubre de 2025
El tiempo - Tutiempo.net

La embajada de China en Argentina respondió a los dichos de Bessent: «Mentalidad de Guerra Fría»

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 12 octubre, 2025

La embajada de China en Argentina respondió a los dichos de BessentLa embajada de China en Argentina respondió a los dichos de Bessent

Este sábado, la sede diplomática en Buenos Aires manifestó su posición mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

La embajada de China en Argentina repudió hoy los dichos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al tiempo que acusó Washington de intervencionismo y “bullying” diplomático.

La sede diplomática calificó de “provocadoras” las declaraciones que el funcionario nortemericano “formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina, y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses”.

El comunicado indicó que estos funcionarios “solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas”.

En contraposición a esto, la embajada sostuvo que “Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying”.

El gigante asiático enfatizó que “Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie”.

“No pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”, criticaron.

La embajada resaltó que “los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación”.

“Sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender”, concluyó el texto.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/la-embajada-china-argentina-respondio-los-dichos-bessent-mentalidad-guerra-fria-n5966084

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail