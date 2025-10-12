La embajada de China en Argentina respondió a los dichos de Bessent: «Mentalidad de Guerra Fría»

La embajada de China en Argentina repudió hoy los dichos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , al tiempo que acusó Washington de intervencionismo y “bullying” diplomático.

La misiva agregó que Bessent “parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”.

En contraposición a esto, la embajada sostuvo que “Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying”.

El gigante asiático enfatizó que “Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie”.

“No pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”, criticaron.

La embajada resaltó que “los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación”.

“Sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender”, concluyó el texto.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/la-embajada-china-argentina-respondio-los-dichos-bessent-mentalidad-guerra-fria-n5966084