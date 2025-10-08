La Dirección General de Escuelas (DGE), junto a las empresas de transporte Iselin y Buttini, firmaron este martes en San Rafael un convenio de cooperación para lanzar la formación en mecánica pesada que se dictará en los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT).

La firma se realizó en el Centro Cívico del departamento sureño, donde estuvo presente la supervisión de CCT. En el encuentro se acordó que las prácticas profesionales del curso se realicen directamente en los talleres de ambas empresas, generando oportunidades concretas de formación y empleo en un sector con alta demanda de mano de obra especializada. También se anunció la preinscripción para poder comenzar a cursar esta importante formación a partir de febrero del 2026.

“Es muy importante esta firma de convenio junto a las dos empresas de transporte más importantes de San Rafael, ya que surgió de una necesidad concreta de formar recurso humano especializado en el transporte pesado”, dijo la delegada de la regional Sur, María José Sanz.

Por su parte, Patricia Quiroga, inspectora técnica de la sección 4 de CCT, dijo: «Era necesaria esta formación y trabajamos con el personal docente que, junto a las empresas, formarán y capacitarán a aquellos estudiantes que ya tengan aprobado el curso de mecánica».

Martín Navarro, director del CCT 6-039 Guillermo Catalán, donde se comenzará a cursar, explicó que las empresas tienen la necesidad de formar gente para sus talleres. “Rápidamente se hizo un diseño curricular de la formación, fue un trabajo colaborativo entre todos los actores para atender las demandas actuales de formación. Es un curso de 100 horas diseñado para estudiantes que ya tengan formación en mecánica”, contó.

María Inés Buttini, representante de la empresa de transporte, agradeció a la DGE por entender las necesidades del sector: “Necesitamos gente lo más formada posible para enfrentar los desafíos en mecánica”. Por su parte, Andrea Brea, en representación de Iselin, sostuvo que tener mano de obra calificada es necesario. “Debemos formarlos tecnológicamente, hay cantidades de puestos de trabajo”, afirmó.