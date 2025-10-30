La CGT define «su posición» ante la reforma laboral del Gobierno y prepara su renovación de autoridades

La “mesa chica” de la Confederación General del Trabajo se reunirá mañana para dialogar sobre la reforma laboral que impulsará la gestión libertaria en diciembre.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a reunirse este jueves en un encuentro que podría marcar su posición definitiva frente a la reforma laboral que impulsará el Gobierno nacional. La cita, convocada para las 15.30, tendrá además en agenda la renovación de autoridades que la central obrera realizará la próxima semana.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la reunión se realizará en la sede de la UOCRA, el gremio que conduce Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central e integrante del Consejo de Mayo en representación del sindicalismo.

Agenda: reforma y renovación La organización obrera tiene dos temas principales en agenda: la estrategia que se llevará adelante ante la intención del Gobierno de impulsar una nueva reforma laboral tras su victoria en las elecciones legislativas y la renovación de autoridades para un nuevo triunvirato.

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer había adelantado ayer que la central obrera rechazará la reforma laboral si es para “retroceder” en los derechos adquiridos.

“Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció Daer en declaraciones radiales.