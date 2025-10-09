Kristalina Georgieva elogió el ajuste del Gobierno como ejemplo en el mundo, pero dejó una advertencia de cara a las elecciones

La directora gerente del FMI forma parte de las mesas de negociaciones entre el equipo económico de Luis Caputo y funcionarios del Tesoro de EEUU.

En el marco de una exposición en el Milken Institute, la representante del organismo recordó los casos de países europeos que tuvieron «ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos» debido a que «lograron que la gente los acompañara».