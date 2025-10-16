Jugar para Aprender: Derechos y Valores en la Escuela Cmte. Ramón Freire

La jornada, centrada en la promoción y concientización de los derechos fundamentales de la niñez, brindó un espacio de aprendizaje y diversión que promovió valores como la resiliencia, la empatía, el respeto, la tolerancia y la solidaridad.

Las actividades, diseñadas para ser tanto educativas como recreativas, permitieron a los estudiantes experimentar, a través del juego, la importancia de estos principios en su vida cotidiana. A través de dinámicas grupales, los jóvenes pudieron reflexionar sobre la importancia de convivir de manera respetuosa y colaborar en el bienestar común.

Además de las actividades didácticas, la jornada también incluyó una celebración especial dedicada a los más pequeños. El festejo de las infancias fue un momento de alegría, donde los niños y niñas pudieron disfrutar de juegos, actividades recreativas y sorpresas.

Es fundamental que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean visibilizados y comprendidos por todos, pero de una manera accesible y divertida. Los juegos, como medio de aprendizaje, son una excelente herramienta para que los valores se internalicen de forma natural.

La jornada fue posible gracias al compromiso y colaboración de la comunidad local. Desde la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social expresaron un especial agradecimiento al delegado Ariel Guajardo, así como a los directivos y al personal de la Escuela N° 8-469 “Cmte Ramón Freire”, por su cálido recibimiento y por facilitar el espacio que permitió desarrollar con éxito esta valiosa propuesta destinada a la niñez y adolescencia.

Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social con la promoción de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.