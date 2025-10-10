El espíritu deportivo y la energía estudiantil se darán cita una vez más en las finales del Programa Provincial de Deporte Escolar, que se desarrollarán del 14 al 17 de octubre en las instalaciones del Club UNCuyo.

Durante cuatro jornadas, los mejores equipos del año competirán en balonmano, básquetbol, futsal y vóley, representando con orgullo a sus instituciones educativas.

El programa, impulsado por la Subsecretaría de Deportes y la Dirección General de Escuelas (DGE), forma parte de una política sostenida desde 2016, que promueve la actividad física y la formación integral de los jóvenes. A lo largo del año, participaron más de 55.000 estudiantes de 310 escuelas secundarias, entre orientadas, técnicas y CEBJA, tanto estatales como privadas, además de establecimientos dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo.

A esta instancia final llegan 30 escuelas de distintos puntos de la provincia, que buscarán consagrarse en un entorno de camaradería, respeto y competencia sana.

El Programa Provincial de Deporte Escolar tiene como objetivo principal fomentar la participación activa de los estudiantes, fortalecer el trabajo en equipo y el espíritu competitivo e incentivar el desarrollo de habilidades motrices y valores deportivos desde una mirada educativa y formativa.

Cronograma de competencias



Martes 14: Balonmano Damas y Varones – Club UNCuyo

Miércoles 15: Básquetbol Damas y Varones – Club UNCuyo

Jueves 16: Futsal Damas y Varones – Club UNCuyo

Viernes 17: Vóley Damas y Varones – Club UNCuyo

Con este cierre, el programa reafirma su rol como espacio de encuentro, aprendizaje y desarrollo deportivo, donde miles de jóvenes encuentran una oportunidad para crecer dentro y fuera de la cancha.