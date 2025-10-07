JAZMÍN MORALES, subcampeona en los Juegos Nacionales 2025

La semana Pasada la joven tiradora Jazmín Morales, del TIRO FEDERAL DE SAN RAFAEL, junto a su entrenador Danilo Ugas, representaron a la provincia de Mendoza en la Final de los Juegos Evita 2025, que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata. Forman parte del equipo mendocino junto al tirador Christopher Opazo.

En la jornada inaugural de la competencia, Morales tuvo una destacada actuación al sumar 280 puntos, posicionándose en el primer lugar entre las mujeres.

Durante el segundo día, Jazmín obtuvo 272 puntos, ubicándose en el cuarto puesto, lo que le permitió clasificar entre los ocho finalistas del certamen. En la sumatoria general de ambos días, Mendoza logró el cuarto lugar por equipos, consolidando su fuerte presencia en la disciplina.

La competencia concluyó esta mañana con la final individual, donde Jazmín Morales brilló nuevamente. Con una sólida presentación, alcanzó 281 puntos, lo que le valió el título de Subcampeona Nacional Femenina de los Juegos Evita 2025.

La participación de los atletas mendocinos reafirma el crecimiento y el talento de la provincia en el tiro deportivo, destacando el trabajo de los clubes y entrenadores que día a día forman a las nuevas generaciones.

La próxima semana, del 10 al 12 de octubre, tendrá lugar la 3.ª Edición del Torneo Internacional Trasandino – San Rafael 2025, que se disputará en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de San Rafael. Este evento representa el único torneo internacional de tiro organizado por un club en la República Argentina, consolidándose como un referente en la disciplina a nivel nacional e internacional.

Para esta edición, ya han confirmado su participación la Selección Nacional de la Federación Chilena de Tiro al Blanco, el Club de Amigos del Tiro de Viña del Mar y el Club Ciudad de los Valles de Santiago de Chile. De este lado de la Cordillera, acompañarán los Tiros Federales de San Luis, Chivilcoy, San Juan, La Plata, Mendoza, Gualeguaychú, La Rioja, Alta Gracia, Cerrillos (Salta), Río Cuarto, Allén, General Roca, Rawson y Rosario del Tala e incluso en los próximos días se esperan nuevas confirmaciones, alcanzando un estimado de más de 100 atletas compitiendo durante 3 días en un programa de 17 disciplinas olímpicas, mundiales, nacionales y locales a 10, 15, 25 y 50 metros. Esta variedad convierte al torneo en uno de los más completos e innovadores del país ya que en la competencia por equipos se disputará en la modalidad de Equipos Provinciales lo que da la posibilidad de unir esfuerzos entre distintos clubes de una misma provincia.

Cabe destacar que, en esta ocasión, se contará con 11 blancos electrónicos de última generación, 8 de los cuales fueron adquiridos recientemente a través de una importante inversión realizada por el club, con el objetivo de elevar la infraestructura al estándar requerido por eventos de esta envergadura.

Luciano Crescitelli

Secretario