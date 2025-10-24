Irrigación evalúa a sus funcionarios de planta y empleados en toda la provincia

El Departamento General de Irrigación inició el proceso de Evaluación de Conocimientos y Desempeño 2025, una instancia clave para fortalecer la transparencia, la profesionalización y el compromiso de sus trabajadores con los objetivos institucionales.

Este procedimiento, de carácter obligatorio, involucra a la totalidad del personal de la institución, desde áreas operativas hasta los funcionarios que asimismo son empleados. Se trata de un hecho que resalta la exigencia y responsabilidad compartida en todos los niveles jerárquicos.

La metodología contempla:

• Exámenes presenciales escritos con cuestionarios de opción múltiple y verdadero/falso.

• Evaluación de legajos y desempeño, verificando sanciones y antecedentes.

• Análisis de habilidades y competencias, especialmente para quienes se encuentran en condiciones de promoción de clase, pase a planta temporaria o permanente.

Las fechas previstas para los exámenes son:

• Sede Central y Subdelegación Río Mendoza (Administrativos, Profesionales y Técnicos): martes 21 y miércoles 22 de octubre, en el Salón Virgen de las Nieves de Sede Central.

• Recuperatorio virtual: viernes 14 de noviembre, únicamente para quienes no alcanzaron la puntuación mínima en la primera instancia.

• Subdelegaciones de Cauces: con fechas diferenciadas según cada cuenca y franjas horarias.

Este proceso se enmarca en la reforma estructural del Estado que busca adecuar la nómina de personal a los nuevos desafíos, garantizando mayor eficiencia, responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

De esta manera, el Departamento General de Irrigación reafirma su compromiso con la excelencia en el servicio, la formación continua y la modernización administrativa, orientando la labor de cada agente y funcionario hacia la productividad y el cumplimiento de metas estratégicas.