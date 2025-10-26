El Departamento General de Irrigación informa que durante octubre y noviembre se realizarán asambleas ordinarias para la aprobación del presupuesto anual de cálculo gastos y recursos de las Inspecciones de Cauce de toda la provincia. Asimismo, las asambleas extraordinarias de reajustes presupuestarios y distribución del recurso hídrico, dentro del marco de la Resolución 744/96 HTA y su modificatoria Resolución 294/25 HTA.

Se invita a los regantes o usuarios a consultar el cronograma de asambleas, para conocer el día, lugar y horario en que se realizarán. Será desde el 27 de octubre hasta el 21 de noviembre, inclusive.

Las asambleas son instancias democráticas de participación en la toma de decisiones por parte de los usuarios o regantes en su Inspección de Cauce.

La participación es fundamental, ya que se tratarán:

• Los proyectos de Presupuestos de Gastos y Recursos para 2026 y elección de los integrantes de la Comisión de Vigilancia.

• En Asambleas Extraordinarias, los reajustes presupuestarios del año en curso, además del plan de distribución hídrica. Cada Inspección de Cauce realiza sus asambleas según un cronograma.

Aquí se puede consultar el día y horario: