Invitan a un taller participativo sobre Cambio Climático en la Escuela Técnica Química Industrial y Minera

La comunidad educativa se prepara para fortalecer sus capacidades frente a las amenazas climáticas.

En el marco del Mes de Adaptación frente al Cambio Climático, se llevará a cabo un taller interactivo el miércoles 29 de octubre a las 11:00 hs. en el establecimiento de la Escuela Técnica Química Industrial y Minera N° 4-018 “Manuel Nicolás Savio” (E.S.T.I.M.). Este evento reunirá a estudiantes de primer año con expertos en el área, quienes les enseñarán a anticiparse y prepararse para fenómenos climáticos extremos, como vientos, nevadas y aluviones. La propuesta busca generar conciencia sobre los riesgos del cambio climático y capacitar a los jóvenes para que se conviertan en actores clave en la construcción de soluciones adaptativas para sus comunidades.

La actividad, que se desarrollará de manera participativa y transdisciplinaria, tiene como objetivo construir estrategias locales para enfrentar y mitigar los riesgos derivados del cambio climático.

El taller será impartido por los reconocidos investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, Dr. Federico Robledo y Dr. Guido Discornia, quienes forman parte del equipo de Anticipando la Crecida, un proyecto que se especializa en el análisis y la implementación de estrategias para mitigar los efectos de los desastres naturales provocados por el cambio climático. A través de su experiencia y conocimientos, los especialistas guiarán a los estudiantes en el desarrollo de herramientas prácticas para enfrentar fenómenos climáticos extremos, como vientos, nevadas y aluviones, que afectan a muchas comunidades en Argentina y el mundo.

Esto forma parte de un ciclo de actividades organizadas por diversas instituciones y grupos científicos, representa un paso importante hacia la construcción de una sociedad más resiliente y consciente de los desafíos que presenta el cambio climático.