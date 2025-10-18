Importante avance en regularizaciones de viviendas para Malargüe

El Dr. Benjamín Mayoral, participó del sorteo de carpetas en el Colegio Notarial del Sur Mendocino, donde se confirmó que numerosas familias malargüinas accederán finalmente a la escritura de sus viviendas.

El Municipio de Malargüe, representado por el Dr. Benjamín Mayoral a cargo de la Unidad Especial de Tierras, estuvo presente en el Colegio Notarial del Sur Mendocino, en la ciudad vecina de San Rafael, donde se realizó el sorteo de carpetas correspondientes a los escribanos inscriptos como regularizadores dentro del programa provincial de escrituración. La gran novedad para los vecinos es que se asignaron varias regularizaciones para familias de Malargüe.

Del encuentro participaron representantes de los tres departamentos del sur provincial, con el objetivo de avanzar en la entrega de carpetas y designación de escribanos que intervendrán en cada caso. Desde la comuna malargüina se destacó la importancia del procedimiento y se remarcó que el Municipio acompañará a los profesionales en la convocatoria y armado de expedientes, facilitando el proceso en beneficio de los vecinos.

Según informó el Dr. Mayoral, fueron sorteadas 11 carpetas correspondientes al barrio Malargüe I, 21 al barrio Malargüe II, 52 al barrio Rufino Ortega, 32 en el barrio Portal del Sol (Ley 8475), 16 en barrio Malvinas, 54 en barrio Martín Güemes (priorizados), 38 también priorizados en el mismo barrio, y 15 en Sierra Nevada. Además, se incluyeron 36 expedientes individuales por cambio de titularidad. En total, seis escribanos fueron designados para estas tareas, uno de ellos residente en Malargüe.

El programa contempla tres modalidades:

Priorizados: el IPV asume los honorarios del escribano, y luego el vecino devuelve el monto mediante el plan de financiación del organismo.

el IPV asume los honorarios del escribano, y luego el vecino devuelve el monto mediante el plan de financiación del organismo. Viviendas canceladas: vecinos que ya abonaron al IPV y ahora podrán escriturar a un costo mucho más accesible, acordando directamente con el profesional.

vecinos que ya abonaron al IPV y ahora podrán escriturar a un costo mucho más accesible, acordando directamente con el profesional. Cambios de titularidad o regularizaciones individuales: también a valores reducidos, equivalentes al 50% del arancel profesional establecido por ley.

“Fue una gestión muy productiva. La Municipalidad va a colaborar en todo lo necesario para que este proceso sea rápido y ordenado. Lo más importante es que muchos malargüinos, después de años de espera, finalmente podrán contar con la escritura de su vivienda”, destacó el Dr. Mayoral.