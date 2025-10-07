Gurúes de la city prevén que la inflación no bajará del 2% hasta 2026 y ya estiman crecimiento menor al 4% para 2025

Las proyecciones de los participantes del REM volvieron a empeorar en septiembre, mes marcado por el revés electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y una fuerte escalada en el precio del dólar.

En ese marco, elevaron las estimaciones para el tipo de cambio, a la vez que esperan una mayor inflación y un menor crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

A través de la publicación de un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el Banco Central (BCRA) mostró que los 42 participantes estimaron para septiembre una inflación del 2,1%, cuando en el REM pasado esperaban un 1,8% para el mismo período. Para octubre se avizora un 2%.

En cuanto a la actividad económica, el sector privado recortó su proyección de crecimiento para 2025 en 0,5 puntos. Por lo tanto, ahora espera un PBI 3,9% mayor al de 2024 , cuando hace apenas dos meses se estimaba un aumento del 5%.

Respecto del tipo de cambio, pese a que los participantes del REM incrementaron sus previsiones, no ven bruscos saltos en el precio del dólar oficial. Para fin de este mes proyectaron un valor de $1.440; la cifra es casi idéntica al valor actual de la divisa, aunque vale aclarar que la encuesta del BCRA se realizó en los últimos días de septiembre, cuando el mayorista estaba todavía por debajo de los $1.400.

La mayor devaluación se proyectó para noviembre, mes posterior a las elecciones legislativas nacionales. Para dicho mes se espera un incremento del 4,1%, que llevaría la cotización a la zona de los $1.500.

Posteriormente, el mercado espera que el «billete verde» termine el año en los $1.536. Para los próximos 12 meses el aumento esperado es de 24,1%, una cifra apenas mayor a la prevista para la inflación del mismo lapso de tiempo.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/gurues-del-mercado-preven-que-la-inflacion-no-bajara-del-2-2026-y-ya-estiman-crecimiento-menor-al-4-2025-n6199033