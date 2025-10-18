El Día de la Madre en Argentina se celebra el domingo 19 de octubre. Sin embargo, las actividades comienzan el sábado, para que la celebración se extienda todo el fin de semana.

Una celebración distinta: picnic en Finca Las Divas

Para una experiencia al aire libre en un entorno natural y relajado, Finca Las Divas presenta una propuesta de lujo:

Propuesta: Menú Picnic de 4 pasos.

Menú Destacado:

Paso 1: Copa de vino rosé de bienvenida.

Paso 2: Tabla criolla de quesos, salame, lomo ahumado, bondiola, hummus y más.

Paso 3: Sándwich de jamón crudo, rúcula, roquefort y oliva (opción vegetariana disponible).

Paso 4: Petit fours con copa de vino dulce.

Incluye: 1 botella de vino tinto o blanco cada 2 personas.

Valor: $45.000 por persona.

Relax y bienestar para empezar el festejo: Yoga y brunch

Para aquellas mamás que disfrutan de un plan de relax y bienestar, la propuesta de Yoga + brunch Día de la Madre en el Hotel Entre Cielos es ideal:

Cuándo: sábado 18 de octubre desde las 10.

Actividad: Clase de yoga por Alejandra Navarría.

Brunch: Incluye medialunas, quesos y fiambres, budín de dulce de leche, plato de fruta de estación, yogurt con granola, avocado toast, huevo poché, smoothie detox, y bebidas como café, té y jugo. (hay opciones sin TACC).

Valor: $48.000 por persona.

Reservas: +54 9 2616 83 3616.

Experiencias creativas y con vinos: Taller de ramos

Para las que aman las flores y el vino, Winifred & Bodega Familia Blanco ofrecen una propuesta única:

Actividad: Visita y degustación, Taller Creá tu Ramo y lunch.

Cuándo: sábado 18 de octubre a las 11.30.

Incluye: Visita y degustación guiada, taller y materiales, catering y vinos, más una botella de regalo para mamá.

Valor: $75.000 por persona.

Ubicación: Bodega Familia Blanco, Ruta 86 Km 7 – Alto Agrelo, Luján de Cuyo.

Reservas: +54 9 261 7740682.

Almuerzos de domingo: Opciones para agasajar a mamá

El domingo 19 de octubre, varios restaurantes y bodegas proponen menús especiales:

1. Los Bocheros – Recomendado Michelin 2023

Propuesta: Disfrutar de un domingo especial en sus jardines con un menú de 3 pasps.

Regalo: Un ramo de Flores del Puerto y un Set Umara de regalo para mamá.

2. Cabaña Valientes (parrilla & lounge)

Con un ambiente de montaña y show en vivo:

Propuesta principal (almuerzo): Menú de 3 pasos por $38.000 (cupos limitados).

Entrada: Degustación de empanadas.

Principal: Matambrito de cerdo o pappardelle al huevo.

Postre: Pionono relleno.

Propuesta alternativa (media tarde): almuerzo y show en vivo, con merienda andina (mates, sopaipillas y aires de montaña).

Ubicación: Ruta 89 «B» Sol y Nieve Cerro Pircas S/N – Los Chacayes, Tunuyán.

Reservas: 261 7069202.

3. Rastro by Huentala Wines

Propuesta: Menú de 4 pasos.

Incluye: Espumante Sombrero de cortesía (1 botella cada 4 personas), show de tango y folclore y visita guiada (12.30 o 16).

Valor: $80.000.

4. Flor del Desierto

Propuesta: Menú de 3 pasos por $30.000.

Antipasto mixto: Tabla de embutidos y quesos, aceitunas y pimientos.

Principal: Tagliatelle con bolognesa o asado banderita.

Postre: Tiramisú.

Cuándo: Domingo 19 de octubre.

Valor: $30.000.

Promociones especiales en bodegas

Familia Zanchetta – 2 por 1 en Experiencias:

Promoción: Durante todo el mes, mamá es invitada especial y ella no paga, solo disfruta.

Experiencias: Válido para cualquiera de sus experiencias, incluyendo reservas y viví con ella Gualtallary, montaña y vinos.

Ubicación: Calle La Vencedora s/n Gualtallary, Tupungato.

Reservas: 261 5390648.

Se recomienda hacer la reserva con anticipación en todas las propuestas, ya que los cupos son limitados.