Fuerte suba de las acciones argentinas en el mercado nocturno de Nueva York tras el triunfo del oficialismo

Para los analistas, esto le da margen al Gobierno de cara a los próximos dos años, lo que permitiría descomprimir las presiones sobre el dólar en momentos en que se ponía en duda el esquema cambiario. Además, se espera que el riesgo país perfore los 1000 puntos básicos y que las acciones retomen la tendencia alcista.

De hecho, el optimismo del mercado se empezó a sentir apenas después del cierre de las urnas, cuando el dólar cripto mostró un abrupto cambio de tendencia y cayó $117 en cuestión de minutos. Cerca de las 23 horas, aparecía en pantallas a $1440, muy lejos de los $1551 que llegó a tocar el viernes a las 18 horas. Con mercados cerrados, esta cotización se convirtió en una suerte de “termómetro” del humor de los inversores, y suele marcar la reacción que tendrán al día siguiente los tipos de cambio financieros.

“Esto le da mucho aire al Gobierno en términos económicos, pero sobre todo en materia cambiaria. Se puede preparar para las reformas de segunda generación, más que nada la tributaria. Mañana, los bonos irán muy fuerte para arriba, mientras que el dólar seguramente corrija, al igual que el mercado de futuros. No estaba en precios este resultado, el mercado se fue el viernes muy negativo y 100% dolarizado. También el riesgo país irá para abajo y volverá seguramente la idea de retornar a los mercados internacionales, pero paso a paso”, dijo Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Expectativa por la apertura del dólar mañana LUIS ROBAYO – AFP

La victoria de La Libertad Avanza es un escenario “promercado”, incluso aunque en los días previos los inversores estaban más bien pesimistas con el resultado. Eso provocó que los argentinos lleguen a los comicios casi el doble de dolarizados que en otras legislativas que se llevaron adelante desde 2003. Hasta el viernes, el mercado había puesto en duda el esquema de bandas de flotación y el oficial cerró apenas centavos por debajo del techo, a pesar de que el Gobierno repitió una y otra vez que no habría ninguna modificación de la política cambiaria más allá de cualquier resultado.

“El mercado llegó a la elección preparado para una derrota moderada del oficialismo a nivel nacional, con el tipo de cambio presionando el techo de la banda cambiaria y una demanda de cobertura cambiaria más propia de una elección ejecutiva que de una legislativa. Por eso, mañana debiéramos ver una reacción muy contundente con una presión importante a la baja en el mercado cambiario a medida que avance el desarme de la enorme toma de cobertura de los últimos dos meses», apuntó Adrián Yarde Buller, chief economist & strategist de Facimex Valores.

Las acciones argentinas que cotizan en el exterior también empezaron a moverse a medida que se conocían las noticias electorales, en la rueda overnight. Este precio refleja la actividad comercial durante la sesión nocturna de domingos a jueves, entre las 20 horas y las 4 de la mañana, cuando los mercados regulares están cerrados. En ese mercado, los papeles de Banco Supervielle se destacan a las 23 horas con una escalada de 15,75%, seguida por Galicia (+13,46%) e YPF (+13,06%).

“Creo que la reacción del mercado será altamente positiva en principio, es lo que sucede cada vez que viene un cisne negro favorable. Fue un batacazo, sobre todo por la reversión del resultado en la provincia de Buenos Aires. También evidencia la volatilidad propia del análisis argentino. En ese contexto, creo que los mercados esta semana van a tener mucha distensión, con mejora en los bonos y en las acciones. Vamos a ver hasta dónde llega, pero claramente tiene un recorrido alcista muy importante después de toda la volatilidad que tuvieron en los últimos tres meses», sumó Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros.

El ADR overnight de YPF se dispara más de 12%

Para Martín Kalos, director ejecutivo de Epyca Consultores, este resultado no estaba descontado en el mercado por la magnitud de una victoria “bastante inesperada”. Para el economista, esto permitirá generar cierta confianza en la capacidad de sostener el rumbo económico que el Gobierno plantea y facilitará la construcción de una gobernabilidad en los próximos dos años. Sin embargo, agregó que queda pendiente que el programa económico “sea sostenible”.

“En el corto plazo, podemos esperar que mañana reboten los activos financieros, incluyendo una baja en el precio del dólar. Es lo más probable, básicamente, porque descomprime una demanda especulativa respecto de cuál era la acción futura del Gobierno. En el mediano plazo, va a seguir habiendo dudas y el Gobierno deberá atender a esa incertidumbre, porque hay problemas que se acumularon en la previa electoral y que deberán corregirse. En particular, el desequilibrio monetario y financiero que se generó, con tasas de interés que son inaguantablemente altas en términos reales y un dólar que está demasiado apreciado frente a las expectativas”, completó.