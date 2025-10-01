Formación práctica en apicultura: La Planta Apícola fortalece el aprendizaje de nuevos productores

El pasado sábado, el Área de la Incubadora de Empresas de la Municipalidad de Malargüe continuó con las actividades del curso de Iniciación Apícola 2025, que viene consolidándose como una herramienta clave para quienes buscan dar sus primeros pasos en la producción apícola.

Durante la jornada, los asistentes participaron de prácticas intensivas orientadas a reconocer y aplicar los fundamentos del manejo de colmenas. Los temas abordados incluyeron la categorización de colmenas, monitoreo de varroa —una de las plagas más relevantes en la apicultura mundial—, alimentación energética, identificación de la reina, así como la observación de la postura y de los recursos almacenados en la colmena.

Las actividades estuvieron a cargo de la Bromatóloga y Técnica en Gestión y Producción Apícola Ramona Gómez, quien compartió su experiencia y conocimientos, brindando a los participantes una mirada práctica sobre la realidad del trabajo con abejas.

El encuentro fue calificado como una excelente experiencia de aprendizaje, que no solo reforzó los conocimientos teóricos adquiridos en clases previas, sino que también permitió a los asistentes desarrollar destrezas en campo, fortaleciendo así la formación integral de los futuros apicultores malargüinos.