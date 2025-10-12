Finalizadas las etapas de recepción de proyectos, el Jurado -luego de debatir- se expidió y comunicó las propuestas que pasarán a Coloquio para definir la que realizará la puesta en escena de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Ellas son:

-Propuesta 1: “90 cosechas de una misma cepa”, con dirección general de Pablo Perri.

-Propuesta 2: “Vendimias al pie de los Andes”, con dirección general de Rafael Ricardo Ruiz y Gaspar Emanuel Tello.

-Propuesta 3: “Canto a Mendoza y la memoria del vino”, con dirección general de Gonzalo Palacios.

-Propuesta 4: “Vendimia de vino y cristal”, con dirección general de Vilma Rúpolo y Federico Ortega.

Los coloquios, que permitirán definir qué equipo realizará el Acto Central y repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, están abiertos al público y se desarrollarán el domingo 9 de noviembre en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc.