Exitosa primera edición del taller “Asistencia Técnica en riego agrícola” de Irrigación

El Departamento General de Irrigación puso en marcha el programa destinado a mejorar el riego intrafinca con la capacitación “Asistencia Técnica en Riego Agrícola”, una serie de tres encuentros cada uno, que se ofrecieron en San Carlos, Lavalle, San Rafael, Santa Rosa y General Alvear.

En el marco de la asistencia técnica y financiera a los sectores productivos regionales, Mendoza, a través de Irrigación y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), puso en marcha este programa, con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas de financiamiento orientadas a la incorporación de tecnología de riego y modernización de la infraestructura intrafinca, elementos fundamentales para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico.

El programa se implementa a través de una estructura metodológica que permite el abordaje en forma progresiva y articulada de las necesidades de los productores, a través de distintas etapas acompañando técnicamente y en forma continua, desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de impactos, promoviendo la mejora en las prácticas de riego y la sostenibilidad del sistema productivo. Y además, acompaña a los productores que participan, en el proceso de solicitud de crédito ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El acompañamiento técnico en cada etapa garantiza que la inversión en riego se traduzca en mejoras concretas en productividad, sostenibilidad y resiliencia frente al cambio climático, permitiendo un aumento medible de la eficiencia del uso del agua a nivel intrafinca.

En breve, se llevarán a cabo dos talleres más para completar el ciclo programado para este año. El lunes 27 de octubre, a las 17 hs, la capacitación visitará Junín, en la cuenca del río Tunuyán Inferior. La cita es en la Casa del Bicentenario, Neuquén 75, La Colonia ( https://share.google/v5x9zJ7y1jpnDrEQB). En tanto que oportunamente será comunicado el último encuentro, que se prevé sea en Tupungato, para el conocimiento de los productores interesados.

Todos los encuentros

La asistencia de los productores a los talleres ofrecidos en varios puntos de la Provincia fue muy exitosa. Las jornadas por capacitación fueron 3: dos teóricas, ofrecidas en las sedes de las Asociaciones de Inspecciones de Cauce y sedes de organismos reconocidos en el distrito, y una en parcela demostrativa, con actividad de campo y la participación de empresas que mostraron distintas soluciones tecnológicas aplicadas al riego.

