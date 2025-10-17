Escuelas primarias participarán en la 16 edición de los Juegos Quique Scalise

El certamen deportivo, que se organiza por parte de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Rafael y en el que participan muchas de las escuelas primarias del departamento.

Las competencias incluyen múltiples disciplinas entre las que se destacan fútbol, básquet, vóley, handball, atletismo, ajedrez, tenis de mesa, entre otros.

Hoy fue el turno de Atletismo donde se reunieron cientos de chicos en la pista profesional del Polideportivo 1.

“Recibimos a los alumnos de 6to y 7mo grado quienes participan en pruebas de velocidad, resistencia, salto y lanzamientos”, explicó el profesor Florentino Correas.

Hay que destacar que esta competencia se convierte en un gran semillero para que los chicos se acerquen al deporte que más les gusta y luego puedan continuar practicando las disciplinas en los clubes y asociaciones.