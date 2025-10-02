Con motivo del Congreso y Exposición Mundial de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) 2025, que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre en Buenos Aires, el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Ambiente, invita a la comunidad a participar en el conversatorio “Re-imaginemos los residuos, del residuo al recurso”. Se realizará el jueves 2 de octubre, de 9 a 13.30, en La Enoteca.

El conversatorio busca generar intercambios sobre los desafíos a los que se enfrenta el planeta. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación han generado una policrisis que requiere de soluciones polivalentes y transversales. El sector de gestión de residuos y recursos es un actor fundamental en la búsqueda de respuestas a esta triple crisis.

Durante el encuentro, se ofrecerá un espacio para dialogar, compartir experiencias y conocimientos, y desarrollar soluciones adecuadas que puedan ser implementadas en el corto y mediano plazo. Se espera la participación de profesionales, académicos y representantes de diversas organizaciones, quienes contribuirán a la construcción de un futuro más sostenible.

La apertura estará a cargo de Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, y Atilio Savino, vicepresidente de ARS y miembro nacional de ISWA en Argentina. La jornada contará a su vez con presentaciones de varios municipios de la provincia, así como paneles sobre estrategias y desafíos en el contexto de la Ley GIRSU, moderados por Leonardo Fernández y Nuria Ojeda. También se abordarán experiencias locales de acción joven, con la participación de representantes de empresas como HOLCIM y Cervecería y Maltería Quilmes, entre otros.

Las personas interesadas a formar parte de este conversatorio que tiene como objetivo repensar la gestión de residuos y convertirlos en recursos valiosos para nuestra sociedad pueden inscribirse en este enlace

