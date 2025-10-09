Encuentro Tecnológico en Malargüe: Innovación, educación y futuro en un mismo espacio

Los asistentes pudieron experimentar de cerca los avances tecnológicos que hoy marcan tendencia en el mundo y descubrir cómo pueden aplicarse en el ámbito educativo y productivo local.

El Centro de Convenciones Thesaurus se convirtió en el epicentro de la creatividad, la tecnología y la educación durante el Encuentro Tecnológico en Malargüe, una jornada que buscó inspirar el futuro y fortalecer el vínculo entre el conocimiento y la innovación.

Con una gran convocatoria, docentes, estudiantes, emprendedores y profesionales participaron activamente de charlas, talleres, demostraciones y experiencias interactivas que abordaron temas vinculados a la robótica, la inteligencia artificial, la programación, la sustentabilidad y la educación digital.

Durante el encuentro, diferentes instituciones educativas y tecnológicas presentaron proyectos que reflejan el potencial de los jóvenes malargüinos y la importancia de fomentar espacios de formación vinculados al pensamiento científico y la transformación digital. Los asistentes pudieron experimentar de cerca los avances tecnológicos que hoy marcan tendencia en el mundo y descubrir cómo pueden aplicarse en el ámbito educativo y productivo local.

La jornada también fue una oportunidad para fortalecer redes de colaboración entre escuelas, universidades, organismos públicos y privados, generando un ambiente de aprendizaje compartido donde las ideas y la innovación fueron protagonistas.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de espacios para seguir impulsando una comunidad preparada para los desafíos del futuro, donde la tecnología sea una herramienta al servicio del desarrollo humano, la educación y el crecimiento sostenible de Malargüe.