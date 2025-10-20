El beneficio rige para los servicios urbanos, de media y larga distancia, incluido el Metrotranvía, y está establecido por la Resolución 728/2015. La medida tiene validez solo dentro del territorio provincial y se activa en cada jornada electoral.

Durante ese día, el transporte funcionará con las frecuencias habituales de un domingo.

Cómo acceder al pasaje gratuito

Para el servicio urbano:

Presentar DNI o constancia de voto al chofer.

Para los servicios de media y larga distancia:

Acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 con el DNI .

con el . Se entregará un pasaje de ida y vuelta , válido solo para el día de la elección .

, válido . El trayecto debe coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.

Luego de las 20, el servicio volverá a tener su tarifa habitual.

Planificar el viaje

Los usuarios del Gran Mendoza y Lavalle pueden planificar su recorrido mediante la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite conocer en tiempo real el horario de arribo de los colectivos.

Quienes viajen en media o larga distancia deberán consultar los horarios en las empresas correspondientes.

En pocas palabras:

Para las elecciones, Mendoza tendrá Transporte gratuito para ir a votar

🕘 De 7 a 20

📍 Solo para personas mayores de 16 años

🚈 Servicios incluidos

✅ Colectivos urbanos

✅ Media y larga distancia

✅ Metrotranvía

🪪 Qué necesitás

🟩 Servicio urbano: mostrar DNI o constancia de voto

🟧 Media y larga distancia:

Sacá el pasaje hasta el sábado 25 a las 13

Con tu DNI

Boleto ida y vuelta, válido solo el día de la elección

📱 Planificá tu viaje

📍 En el Gran Mendoza y Lavalle → app Mendotran Cuándo Subo

🚌 En larga distancia → consultá horarios en tu empresa