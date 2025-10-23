Elecciones Legislativas 2025: Malargüe se prepara para el Debate de Candidatos a Concejales

El Centro de Estudiantes del Instituto de Educación Superior 9-018, con el acompañamiento de la Municipalidad de Malargüe, llevará adelante una importante instancia de participación ciudadana: el Debate de Candidatos a Concejales 2025, que se desarrollará el jueves 23 de octubre a las 19:00 hs. en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, en la Sala Roja – Caldén.

El evento contará con la participación de representantes de las ocho listas oficializadas, quienes expondrán sus propuestas en torno a las funciones que competen al cargo de concejal. El debate estará moderado por parte de comunicadores y profesionales de los medios de comunicación locales, en este caso el Sr. Claudio Altamirano y la Sra. Doris Luceros, garantizando un desarrollo ordenado, equitativo y con respeto entre los candidatos. Cabe aclarar que el público presente no podrá formular preguntas, solo participar como oyente.

De acuerdo al reglamento, los postulantes abordarán cinco ejes temáticos: legislación local, control y fiscalización, presupuesto y recursos, participación ciudadana y autonomía municipal. Cada intervención tendrá un tiempo cronometrado de tres minutos, promoviendo la claridad y la igualdad en la exposición de ideas.

El público asistente, seleccionado mediante invitación institucional, deberá mantener una conducta neutral, sin manifestaciones partidarias, para preservar el clima de respeto y reflexión que caracteriza a esta actividad. En tanto, la Policía local prestará servicios de orden y seguridad durante el desarrollo del encuentro, a fin de garantizar que la jornada se realice con total normalidad.

El debate será transmitido en vivo a través de la página oficial de la Municipalidad de Malargüe y las redes sociales del Centro Estudiantil del IES 9-018, permitiendo que toda la comunidad acceda al intercambio de ideas y propuestas.

Los medios de comunicación interesado en asistir deberán acreditarse previamente completando el formulario disponible hasta el jueves 23 de octubre a las 12:00 hs., en el enlace correspondiente al Formulario de acreditación.

Esta propuesta, impulsada por jóvenes estudiantes con el respaldo institucional del municipio, reafirma el compromiso de Malargüe con la formación ciudadana, la transparencia democrática y el ejercicio responsable de la política local.