Según los datos de la Junta Electoral Provincial, el distrito con mayor cantidad de votantes es Guaymallén, con 241.411 electores, que sufragarán en 697 mesas. Le siguen Las Heras, con 171.441 votantes en 498 mesas, y Godoy Cruz, con 160.326 electores en 462 mesas. En el otro extremo se encuentra La Paz, con 9.602 votantes y 30 mesas.

En posiciones intermedias destacan Maipú (158.000 electores), San Rafael (156.000) y San Martín (98.000). En conjunto, el padrón mendocino alcanza los 1.523.848 ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones generales.

Participación de migrantes

Además, la Junta Electoral Provincial confirmó que 2.592 migrantes residentes en la provincia estarán en condiciones de votar en categorías municipales, específicamente para concejales. Estos sufragios se registrarán en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013, distribuidas en once departamentos: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tupungato, Junín, Tunuyán, San Carlos, Malargüe y General Alvear.

En los otros siete departamentos no habrá participación de migrantes: seis decidieron desdoblar la elección de concejales para febrero, mientras que San Martín no cuenta con padrón de extranjeros habilitados.

📊 Elecciones en Mendoza – 26 de octubre

Bloques de información: