Con el sistema de Boleta Única de Papel con doble urna, todos los ciudadanos habilitados para votar concurriremos a las urnas el domingo 26 de octubre de 2025. Así, en la misma fecha que los comicios nacionales, en Mendoza se eligen legisladores nacionales, provinciales y concejales en 12 departamentos.

Simplificar la experiencia del votante



Para facilitar y simplificar a la ciudadanía la concurrencia a las urnas, la Provincia decide unificar el día de las elecciones. Así, irá una sola vez para la votación donde elige cargos municipales, provinciales y nacionales.

Además, otra de las ventajas es que todas los candidatos provinciales y municipales estarán en una sola boleta. Al mismo tiempo, la otra boleta reunirá los candidatos a puestos nacionales de todo

los partidos políticos.

En síntesis, habrá dos urnas, dos boletas y dos cabinas de votación por aula:

• Una urna nacional, con franja celeste, para elegir diputados nacionales por Mendoza

• Una provincial, para elegir senadores, diputados provinciales y, en los municipios que adhirieron, también concejales. Esta llevará la franja verde.

• Recinto con dos cabinas de votación en cada aula, lo que agiliza el desarrollo del acto electoral.

Con dorso celeste, la boleta nacional tendrá la foto del primer candidato y casilleros para marcar un candidato.

El dorso verde identifica la boleta provincial y municipal. En la boleta provincial mantendrá el formato de 2023, con logo partidario, foto y datos de los postulantes, además del casillero para lista completa. Por lo cual en la boleta provincial se puede elegir la lista completa o por categoría, marcando diferentes partidos en cada recuadro.

Al realizarse en forma concurrente, gran parte de los costos fijos (logística, personal y materiales) serán cubiertos por la Nación. Esto reduce de manera considerable el gasto en comparación con un proceso desdoblado, es decir, si hubiera fechas diferentes para las elecciones nacionales y provinciales.

Los mendocinos tienen el derecho a votar:



• Diputados nacionales. Bancas que se renuevan: 5.

• Diputados y senadores provinciales. Bancas que se renuevan 19 senadores y 24 diputados.

• Concejales. Bancas que se renuevan en los 12 departamentos. 65 concejales (6 en Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín, Godoy Cruz y 5 en Lavalle, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe).

Legisladores provinciales.

• Primera Sección Electoral: 6 senadores y 8 diputados.

• Segunda: 5 senadores y 6 diputados.

• Tercera: 4 senadores y 5 diputados.

• Cuarta: 4 senadores y 5 diputados.

En 12 departamentos (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, San Martín, Lavalle, Junín, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe), también se votarán concejales

En cambio, en 6 departamentos (Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia), las elecciones de concejales se desdoblaron y se realizarán el 22 febrero de 2026.

Fechas clave del calendario electoral hasta el 26 de octubre

• 21 de septiembre: campaña en medios.

• 24 de octubre: cierre de campaña y veda electoral.

• 26 de octubre: Elecciones Generales.

Más información, en:

 https://www.argentina.gob.ar/elecciones-2025

 https://elecciones.mendoza.gob.ar/