En vistas de las elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial informa que el Registro Civil abrirá las oficinas en los departamentos el domingo 26 de octubre de 8 a 18 y afectará a su personal para la realización de dicho operativo.

Los certificados de extravío podrán tramitarse por internet desde aquí ingresando a la opción pedidos “Certificados de Extravío”. Este enlace solo funcionará el domingo 26 de octubre desde las 8 am. También puede realizarse en forma presencial el domingo 8 a 18 en las oficinas habilitadas del Registro Civil.

Los servicios que se prestarán el domingo 26 de octubre son:

Entrega de DNI a los ciudadanos que no los hubieran retirado a la fecha y se encuentren en esas oficinas. Esto sucede cuando el DNI fue llevado al domicilio dos veces y, al no encontrar la persona para entregárselo, quedan en la oficina donde se originó el trámite. En el caso de los DNI realizados en las oficinas de Ventanilla Única (Casa de Gobierno), Gimnasio N°2 , oficina Cuarta Sección, Legislatura y Poder Judicial, deberán retirarlos en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, situada en planta baja de 9 de Julio 500.

a los ciudadanos que no los hubieran retirado a la fecha y se encuentren en esas oficinas. Esto sucede cuando el DNI fue llevado al domicilio dos veces y, al no encontrar la persona para entregárselo, quedan en la oficina donde se originó el trámite. En el caso de los DNI realizados en las oficinas de Ventanilla Única (Casa de Gobierno), Gimnasio N°2 , oficina Cuarta Sección, Legislatura y Poder Judicial, deberán retirarlos en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, situada en planta baja de 9 de Julio 500. Confección de certificados excusatorios de las votaciones por distintos motivos como: No haber recibido el documento ni que esté en las oficinas del Registro Civil o Por estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación . También por pérdida o extravío del documento . Recordemos que ese último (extravío) también puede hacerse por internet mediante el enlace indicado arriba.

de las votaciones por distintos motivos como:

Oficinas con atención a los ciudadanos

San Rafael

Emilio Civit 70.

Capitán Montoya: Ruta Nacional 143, Las Paredes.

Salto Las Rosas: Alberdi S/N.

Villa Atuel: 9 de Julio y San Martín.

Rama Caída: Ejercito de los Andes 2000.

Monte Comán: Italia 152.

Capital

B° La Favorita. Acceso 2 s/n los Junquillos y Libertador B° La Favorita.

Concentradora (Casa de Gobierno). Peltier 351, Cuerpo Central, PB.

Municipalidad de Capital. 9 de Julio 500, PB.

Las Heras

San Miguel 1482.

En Algarrobal: Paraguay y Paso Hondo s/n.

Draghi Lucero: Lisandro Moyano 867.

En Uspallata: Ruta 7 Km 1147, Lote 4, M2-31.

Guaymallén

En Corralitos: María Elena Walsh y Rodríguez.

En El Bermejo: Avellaneda 4254.

En San José: Fco. De La Reta y Viamonte.

En Rodeo de la Cruz: Bandera de los Andes 8956.

En Dorrego: Alto Dorrego Mall, Lateral Oeste Acceso Sur.

Villa Nueva; Lincoln 277, local 12. Complejo Blas Shopping.

Tupungato

En Tupungato. Santiago Liniers 290.

San Carlos

En Chilecito: San Martín s/n.

En San Carlos: Independencia 345.

En La Consulta: Centro Cívico-PB Ej. de los Andes y 9 de Julio.

Tunuyán

En Vista Flores: San Martín 1120, Local 3, Vista Flores.

En Tunuyán: San Martín 1900, Centro Cívico.

Lavalle

Uruguay N°139, Villa Tulumaya.

Costa de Araujo: Moreno y Medina S/N, Costa de Araujo.

Gustavo André. Cordera y Moyano, Gustavo André.

3 de mayo: Carril 3 de Mayo S/N.

San Martín

Agustín Álvarez 164.

B° San Pedro: Centro Comunitario.

Palmira: 25 de mayo y Colón s/n, Centro Cívico.

Tres Porteñas: Bayo S/N.

Montecaseros: Carril Montecaseros, Km 9.

Rivadavia

Rivadavia: San Isidro 481.

La Central: B° Leopoldo Lugones. Ruta 71.

Junín

Román Cano e Yrigoyen.

La Colonia: Entre Ríos 150.

Ingeniero Giagnoni: Liceo s/n.

Medrano: Colón y Luis Correa.

Los Barriales: Avenida Libertador s/n.

Santa Rosa

San Martín 301.

La Dormida: Remo Falcione S/N

Las Catitas: Antonio Panza y Alejo Mallea. CIC La Costanera.

La Paz

Belgrano s/n-Centro Cívico.

Luján de Cuyo

Chacras de Coria: Italia 5405.

Carrodilla: Manuel A. Sáenz 8253.

Potrerillos: B Cívico.

El Carrizal: Ruta Nacional 16-s/n-Estafeta Ugarteche-Luján.

Luján de Cuyo: San Martín 110.

Maipú

Padre Vázquez 110.

Gutiérrez: Vicente López y Planes 135.

Luzuriaga: Piedra Buena y Olascoaga-B° Antártida Argentina.

Beltrán: Alberdi 569.

Rodeo del Medio: Ruta 50 N° 4800.

Godoy Cruz

Hiper Libertad: Joaquín V. González 450.

General Alvear

San Pedro del Atuel: María Orduino S/N

CDR Gral. Alvear: Alvear Oeste 540.

Bowen: Mitre 53.

Alvear Oeste: Laprida 58.

Malargüe