El Sosneado celebró su vendimia y coronó a Valentina Herrero

Ante un gran marco de público en el Polideportivo distrital se llevó a cabo “Familia Campera”.

Al cerrar la fiesta se llevó a cabo la coronación de su nueva representante vendimial: Valentina Herrero de 19 años que está cursando la carrera de Arquitectura.

Este fin de semana se vienen nuevas vendimias. Esta noche a las 20.30 será el turno de “Entre Racimos y Recuerdos” en el Club Cuadro Nacional y el domingo – a la misma hora- Goudge celebrará “Es Tiempo de Vendimia Arraigada”, en la plaza Schestakow.