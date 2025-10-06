El Sevilla de Matías Almeyda da el golpe del fin de semana en LaLiga de España: goleó al Barcelona, le sacó el invicto y lo bajó de la punta

El Barcelona perdió este domingo el liderazgo de LaLiga de España de la peor manera, tras salir goleado por 4-1 del Sánchez-Pizjuán, el estadio del Sevilla que es dirigido por el argentino Matías Almeyda.

El conjunto catalán no contó con Lamine Yamal, baja por lesión, y estuvo perdido en la primera parte pero en la segunda perdonó sus opciones de empatar, algo que no hizo su rival y festejó como un título volver a ganarles a los azulgranas después de diez años.

El Sevilla lo ganaba en la primera mitad 2-1 gracias a un penal aprovechado por el chileno Alexis Sánchez, en el minuto 13, y un gol de Isaac Romero, en el 36, mientras que la visita descontó en el tiempo adicionado por medio del inglés Marcus Rashford.

«no pueden bajar la intensidad y la concentración. Liquidenlo, lo tienen que liquidar», les dijo Almeyda a sus dirigidos en una pausa de hidratacación, cuando estaban 1-0. El impacto futbolístico pero también anímico que está generando el Pelado en Sevilla desde su llegada a mitad de año es notable.

Los tantos de José Ángel Carmona y Akor Adams, en la recta final, pusieron el sorprendente 4-1 del marcador, que fue celebrado en tierra andaluza pero también en la capital española porque el beneficiado de este traspié del Barcelona fue el Real Madrid, que de esta manera recupera la cima de la tabla de posiciones.

Sin la capacidad de afrontar las adversidades y remontar resultados como lo hacía la temporada pasada, el Barcelona de Flick pudo ponerse 2-2 en la segunda mitad pero Robert Lewandowski falló un penal a quince minutos del final.

Alexis Sánchez le convirtió de penal a su ex equipo

Un Sevilla supermotivado, capaz de jugarle de igual a igual al vigente campeón, se puso por delante en el minuto 13 cuando Alexis Sánchez, antigua figura del Barcelona entre los años 2011 y 2014, convirtió de penal pateando fuerte a la derecha del polaco Wojciech Szczesny.

El árbitro había sancionado como infracción un agarrón en el área del uruguayo Ronald Araujo a Isaac Romero.

Con el viento a favor, el equipo dirigido por Almeyda siguió fabricando ocasiones, sin complejos ante los azulgranas, para lograr el 2-0 en una contra que convirtió Isaac Romero tras un pase de Batista Mendy.

En la recta final de la primera parte el Sevilla acusó el esfuerzo y el Barcelona comenzó a recobrar su ritmo habitual, encontrando premio en un pase hermoso de Pedri que convirtió de volea Rashford.

Tras unos primeros meses de adaptación, el exjugador del Manchester United recupera su mejor versión con el Barcelona. En el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán fue el principal peligro de su ataque, con Ferran Torres y Lewandowski desaparecidos.

Tras el descanso el Barcelona tuvo un tramo de buen juego y el Sevilla aguantaba con dificultades su mínima ventaja.

Lewandowski tuvo el empate y Sevilla no perdonó

El propio Lewandowski tuvo en sus pies el empate, en un penal de Adnan Januzaj a Alejandro Baldé pero lo lanzó fuera. El reloj marcaba que al partido le quedaban 15 minutos.

En la recta final el revulsivo del Barcelona fue el sueco de 19 años Roony Bardghji, habilidoso pero sin fuego a la hora de disparar, con dos ocasiones en los minutos 80 y 89.