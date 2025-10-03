El Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado rechazó los vetos impuestos por el presidente Javier Milei sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, destacando la defensa de los recursos para el Hospital Garrahan. La decisión significó un nuevo revés legislativo para el oficialismo en el Congreso.

La sesión se desarrolló en un clima de tensión política y social, similar al que se vivió en Diputados el 17 de septiembre, cuando la Cámara baja ya había rechazado los vetos presidenciales con amplia mayoría: 174 votos a favor del financiamiento universitario y 181 para la Ley Garrahan. Ese resultado allanó el camino para la definición que ahora confirmó el Senado.

La emergencia en pediatría, que tiene foco en el Hospital Garrahan, encontró adhesiones en los bloques de Unión por la Patria (UxP), radicales, PRO y bancadas provinciales, con un total 59 votos afirmativos. El rechazo fue propiciado por seis senadores de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia pediátrica.

Por su parte, el financiamiento a universidades, un texto que fue redactado por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cosechó 58 voluntades afirmativas y siete negativas, en una votación que también aglomeró a la mayoría de la oposición y dejó del otro lado a los libertarios, Paoltroni y Álvarez Rivero.

El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.

Con este fallo, ambos proyectos se consolidan como leyes vigentes, a la espera de la promulgación del Ejecutivo, que se había mostrado contrario a estas iniciativas por considerar que afectaban el equilibrio fiscal

La disputa entre la oposición y La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo en medio de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

