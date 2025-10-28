El Riesgo País se desploma 400 puntos y cae a 708

Según supo Noticias Argentinas, el índice JP Morgan cerró en 708 puntos, su nivel más bajo desde agosto, registrando una caída de 373 puntos en una jornada que los analistas calificaron de «histórica».

La confianza del mercado se tradujo en una fuerte alza de los activos argentinos:

Bonos del Estado: Registraron un alza de hasta el 24%.

Registraron un alza de hasta el 24%. ADRs (acciones argentinas en Wall Street) : Avanzaron hasta un 48%, con destacadas subas en el banco Supervielle y la petrolera YPF.

: Avanzaron hasta un 48%, con destacadas subas en el banco Supervielle y la petrolera YPF. Bolsa de Comercio de Buenos Aires: El índice S&P Merval subió un 21,8% en pesos, alcanzando su máximo en nueve meses.

El índice S&P Merval subió un 21,8% en pesos, alcanzando su máximo en nueve meses. Dólar: La moneda estadounidense cayó un 3,6%, cerrando en 1.460 pesos.

Esta euforia está impulsada por las expectativas de reformas estructurales y una mayor estabilidad política en la segunda mitad del mandato presidencial de Milei.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/economia/el-riesgo-pais-se-desploma-400-puntos-y-cae-a-708/