El municipio avanza con la renovación de tres plazas en la ciudad

Actualmente se trabaja en la renovación de tres plazas en diferentes puntos de la Ciudad.

Una de las tareas más avanzadas se encuentra en la Plaza Teodoro Schestakow un histórico espacio verde situado entre las calles Álvarez Condarco, Lugones, Cabildo y 3 de Febrero, en el corazón del barrio Musson.

“Es la obra más avanzada. Esta primera etapa se encuentra al 90%, que incluye las obras gruesas de hormigones, senderos, esquinas con rampas, cordones y desagües pluvioaluvionales”, explicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

Cuando eso quede listo se continuará con el equipamiento: juegos infantiles, playón deportivo, mobiliario urbano y más.

PLAZA KENNEDY Y ALREDEDORES

En otro sector de la Ciudad se realiza una intervención muy significativa en la plaza Kennedy y sus alrededores.

“Los trabajos comenzaron con todo el entorno para mejorar los desagües, acequias, puentes vehiculares y cruzacalles. También adoquinado frente al Club Pedal”, explicó la funcionaria.

Una vez que se concluya todo el perímetro se empezará a intervenir el interior del espacio público ubicada en la intersección de El Libertador y Pedro Vargas.

“En la plaza hay un proyecto interesante con equipamiento para actividades físicas, fuentes y algunas sorpresas”, señaló.

PLAZA HILARIO CUADROS EN BARRIO CONSTITUCIÓN

La tercera intervención se lleva a cabo en el cuadrante de Tropero Sosa, Córdoba, Alem y Juan José Paso, de barrio Constitución

Allí se renueva completamente la Plaza Hilario Cuadros. El avance de obra es del 40% de su primera etapa.

“Estamos atravesando la fase de obra gruesa y -luego- llegará el turno para vestir y equipar el espacio verde, tan anhelado por los vecinos”, señaló Fichetti.

Finalmente, la titular de la cartera de obras destacó el gran esfuerzo del municipio por sostener los trabajos de inversión pública. “Pese a las dificultades y la baja de la recaudación, estamos sosteniendo las obras que permiten lograr que vivíamos mejor”.